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У Києві за 10 млн доларів відреставрують Центральний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:27
Пропонуємо до обговорення:
Міська влада Києва схвалила проект реставрації Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва.
Дивися повний текст У Києві за 10 млн доларів відреставрують Центральний гастроном на Хрещатику
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