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У Німеччині на маршрути
виходять самохідні автобуси

У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:21

У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси

Пропонуємо до обговорення:
У німецькому місті Монгайм-на-Рейні восени цього року мають вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси.

Дивися повний текст У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:21

Автоматизация, роботизация, ИИ, х.и и тд. Люди в теории с таким развитием уже при коммунизме жить должны и каждой семье бесплатно отдельную квартиру. А мы видим только то, что человеку надо всё больше больше работать, что-бы прокормить себя и иметь крышу над головой.
Попаданец
 
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