У німецькому місті Монгайм-на-Рейні восени цього року мають вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси.
Дивися повний текст У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:21
У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси
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Дивися повний текст У Німеччині на маршрути виходять самохідні автобуси.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:21
Автоматизация, роботизация, ИИ, х.и и тд. Люди в теории с таким развитием уже при коммунизме жить должны и каждой семье бесплатно отдельную квартиру. А мы видим только то, что человеку надо всё больше больше работать, что-бы прокормить себя и иметь крышу над головой.
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