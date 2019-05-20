П'ятий президент України Петро Порошенко передає фонду "Повернись живим" 1,75 млн грн.
Дивися повний текст Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:33
Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
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Дивися повний текст Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії.
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