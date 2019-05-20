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Порошенко передав 1,75
млн грн на допомогу армії

Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:33

Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

Пропонуємо до обговорення:
П'ятий президент України Петро Порошенко передає фонду "Повернись живим" 1,75 млн грн.

Дивися повний текст Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:33

Сначала ворует с свинарчуками,а потом часть красиво отдаёт обратно.
sena_2008atp
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