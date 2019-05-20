П'ятий президент України Петро Порошенко передає фонду "Повернись живим" 1,75 млн грн.
Дивися повний текст Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:33
Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:39
Контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.
Мелкая контрабанда – это фактически ничто. Есть провоз товаров с металлургических комбинатов на территории "ДНР". Они перевозят металл на нашу сторону, а дальше либо реализуют на металлобазах, либо экспортируют. Чтобы вы понимали: это листы прокатного метала, толщиной по 40 см, квадратами 50 на 50", – рассказал Мельничук.
На вопрос, почему пограничники или ВСУ не пресекают контрабанду, нардеп ответил: "Все в доле".
Он уточнил, что такие доли "доходят" до самых верхушек – Министерства обороны, Генерального штаба, МВД.
Кроме того, по его словам, существует так называемая "узаконенная контрабанда": многотоннажные автомобили и вагоны перевозят уголь, зерно и другие товары.
"Там другой уровень, там уже доходит до президента и главы СБУ", – отметил Мельничук.
Политик сказал, что о многих фактах он сообщал в Генеральную прокуратуру, СБУ, МВД, но "все блокируется, все зависит от того, есть ли команда сверху это расследовать".
Он напомнил о последнем инциденте с контрабандой, который стал достоянием общественности: более 1000 украинских пистолетов Форт под видом велосипедов направлялись в Ирак.
"Их на границе Ирака тормознули и нашли. Это фактически предприятие, которое принадлежит МВД. И там же все пистолеты номерные. Их можно отследить. Почему это до сих пор не расследуется?" – возмутился депутат.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:41
Воровство не доведено, тим паче, що в скандалі фігурує не Порошенко. Швидше за все просто вброс перед виборами (відомий всім прийом гнилий оселедець) - і він спрацював.
Факт 1: Порошенко віддає свої гроші на армію.
Факт 2: Порошенко за 5 років втратив свої статки і вибув зі списку мільярдерів.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:50
Ахаха
1. Порошенко отдает на армию ничтожно малую часть денег, которые до этого дерибанул через свои подставные фирмы и "лЮбых друзив".
2. У Коломойского тоже официально всего 1,5 лярда зелени на счетах, хотя только из одного "Привата" он вывел 7. Никто достоверно не знает, сколько он и экс-президент прячут в панамских оффшорах.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:51
Вовчику вообще не до армии, постит спортзал с дружбанами с утра. Веселые, беззаботные
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:21
В здоровом теле здоровый дух. Или вам больше по душе хмурый уставший президент с синяками под глазами, и что президент в таком состоянии может науправлять ? А Порошенко, например, катавшийся с томосом вас не смущал, он праведными молитвами решил армию поднять ?
Лицемеры.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:52
Подтверждаю, так и есть. Завезти фуру с товаром с Украины в ДНР (20тн) - цена вопроса 450 тыс руб РФ. В серой зоне между нулевым блокпостом Украинским и ДНР Марьинка-Александровка ПОСТОЯННО !!!стоит автокран (в 300-400 метрах от украинского нулевого, прям на обочине), как вы думаете, что он там перегружает ? ...)))
а 1,75 млн это просто унизительно, мелочь,пыль в глаза, подачка, насмешка по сравнению с суммами, которые воруют на АТО...... лично Порошенко и его окружение
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:07
Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
Унылый Порошенко ушел в прошлое, работа должна приносить удовольствие.
И надо определяться уже - наркоман плохо, занятие спортом плохо.
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