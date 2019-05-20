Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:39

Контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.Мелкая контрабанда – это фактически ничто. Есть провоз товаров с металлургических комбинатов на территории "ДНР". Они перевозят металл на нашу сторону, а дальше либо реализуют на металлобазах, либо экспортируют. Чтобы вы понимали: это листы прокатного метала, толщиной по 40 см, квадратами 50 на 50", – рассказал Мельничук.На вопрос, почему пограничники или ВСУ не пресекают контрабанду, нардеп ответил: "Все в доле".Он уточнил, что такие доли "доходят" до самых верхушек – Министерства обороны, Генерального штаба, МВД.Кроме того, по его словам, существует так называемая "узаконенная контрабанда": многотоннажные автомобили и вагоны перевозят уголь, зерно и другие товары."Там другой уровень, там уже доходит до президента и главы СБУ", – отметил Мельничук.Политик сказал, что о многих фактах он сообщал в Генеральную прокуратуру, СБУ, МВД, но "все блокируется, все зависит от того, есть ли команда сверху это расследовать".Он напомнил о последнем инциденте с контрабандой, который стал достоянием общественности: более 1000 украинских пистолетов Форт под видом велосипедов направлялись в Ирак."Их на границе Ирака тормознули и нашли. Это фактически предприятие, которое принадлежит МВД. И там же все пистолеты номерные. Их можно отследить. Почему это до сих пор не расследуется?" – возмутился депутат.