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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:07
1,75 міліона? для армії це смішна сума, при тому що на утриманя на день президента 1,5млн
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:12
Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
Ну это не в прямом смысле для армии, это так местные писаки преподнесли в названии, там же написано для фонда “Повернись живим”.
Почитал "До напрямів та результатів діяльності фонду належать" к примеру :
підготовка саперів
навчання танкістів
постачання нічної оптики
інше технічне та речове забезпечення військових: переносні радіостанції, GPS-навігатори, приціли, штурмові бронещити, обмундирування, безпілотні літальні апарати, радари для кораблів
и тд. и тп.
У меня как бы вопрос это фонды должны этим заниматься, как бы чет я не понял нашу армию вообще ?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:54
На вскидку.
Факт 1: Продал флоту перекрашенный траулер, как разведывательный корабль.
Факт 2: Прогнал через ЛК, как прокладку, ремонт Сагайдачного, не имея выхода в акваторию ЧМ, как того требовал один из пунктов тендера.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:18
Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
вот незадача, думал хоть после выборов эти зрадофилы и нытики отсюда свалят))
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:26
Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:09
Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
Этот рыболовецкий траулер, переделанный под разведывательный корабль, вроде как благополучно сгорел на верфи Ленинской Кузни в начале недели.
По крайней мере так в интернете пишут, я не специалист по рыболовецким разведывательным кораблям.
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