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Порошенко передав 1,75
млн грн на допомогу армії

Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:07

1,75 міліона? для армії це смішна сума, при тому що на утриманя на день президента 1,5млн
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:12

Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

  vitaliygoodlife написав:1,75 міліона? для армії це смішна сума, при тому що на утриманя на день президента 1,5млн

Ну это не в прямом смысле для армии, это так местные писаки преподнесли в названии, там же написано для фонда “Повернись живим”.

Почитал "До напрямів та результатів діяльності фонду належать" к примеру :
підготовка саперів
навчання танкістів
постачання нічної оптики
інше технічне та речове забезпечення військових: переносні радіостанції, GPS-навігатори, приціли, штурмові бронещити, обмундирування, безпілотні літальні апарати, радари для кораблів
и тд. и тп.
У меня как бы вопрос это фонды должны этим заниматься, как бы чет я не понял нашу армию вообще ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:54

  Sergius написав:
  sena_2008atp написав:Сначала ворует с свинарчуками,а потом часть красиво отдаёт обратно.

Воровство не доведено, тим паче, що в скандалі фігурує не Порошенко. Швидше за все просто вброс перед виборами (відомий всім прийом гнилий оселедець) - і він спрацював.
Факт 1: Порошенко віддає свої гроші на армію.
Факт 2: Порошенко за 5 років втратив свої статки і вибув зі списку мільярдерів.

На вскидку.
Факт 1: Продал флоту перекрашенный траулер, как разведывательный корабль.
Факт 2: Прогнал через ЛК, как прокладку, ремонт Сагайдачного, не имея выхода в акваторию ЧМ, как того требовал один из пунктов тендера.
https://www.unian.net/politics/10468818-zhurnalisty-ozvuchili-summu-kotoruyu-zarabotal-zavod-poroshenko-za-gody-voyny-video.html
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:18

Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

вот незадача, думал хоть после выборов эти зрадофилы и нытики отсюда свалят))
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:26

  ruvex написав:
  Sergius написав:
  sena_2008atp написав:Сначала ворует с свинарчуками,а потом часть красиво отдаёт обратно.

Воровство не доведено, тим паче, що в скандалі фігурує не Порошенко. Швидше за все просто вброс перед виборами (відомий всім прийом гнилий оселедець) - і він спрацював.
Факт 1: Порошенко віддає свої гроші на армію.
Факт 2: Порошенко за 5 років втратив свої статки і вибув зі списку мільярдерів.

На вскидку.
Факт 1: Продал флоту перекрашенный траулер, как разведывательный корабль.


Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты.
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:09

Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

ruvex написав:Факт 1: Продал флоту перекрашенный траулер, как разведывательный корабль.


Этот рыболовецкий траулер, переделанный под разведывательный корабль, вроде как благополучно сгорел на верфи Ленинской Кузни в начале недели.
По крайней мере так в интернете пишут, я не специалист по рыболовецким разведывательным кораблям.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:38

  Sommer написав:
  ruvex написав:На вскидку.
Факт 1: Продал флоту перекрашенный траулер, как разведывательный корабль.

Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты.

Так докажи, что это не так.
Со вторым пунктом, (схема с ремонтом Сагайдачного) вижу по глазам, согласен. Правильно против фактов не поспоришь.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:51

Ну доки той Порошенко буде давати??? Що у нас нема більше богатих людей??
lyubovkostiv57
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 01:01

Re: Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

  Sommer написав:Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты.


"порох так любил воровать у армии, что когда нечего было воровать, он покупал туда что-то за свои деньги, а потом воровал"(с)

unian - ресурс Бени. в статье нет фактажа, "журналисты сказали" - это несерьезно. смотреть видеосюжеты - это оставьте аудитории шария.

в этом плане меня даже волнуют не столько эти бредни для шариковых, сколько тот факт, что под видом журналистского антикоррупционного расследования продавшиеся рублицисты могут осуществлять шпионаж.
например когда-то были сказки о "бмп за 20 тыс$", где вскрывался источник, откуда их поставляют. мне почему-то кажется что это был своеобразный подвид гуманитарки, может даже и натовского разлива (может и не от добра а просто экономия на утилизации).
и те, кто поставлял, наверное были не очень рады что их засветили. россия может быть злопамятной. это основная проблема, а не то, наживались на них пашинские и т.д.
galex
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