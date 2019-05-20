Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії

Додано: Нед 30 чер, 2019 01:01

Sommer написав: Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты. Причем врут зефанаты, даже не краснея. И выдают слухи за факты.

"порох так любил воровать у армии, что когда нечего было воровать, он покупал туда что-то за свои деньги, а потом воровал"(с)unian - ресурс Бени. в статье нет фактажа, "журналисты сказали" - это несерьезно. смотреть видеосюжеты - это оставьте аудитории шария.в этом плане меня даже волнуют не столько эти бредни для шариковых, сколько тот факт, что под видом журналистского антикоррупционного расследования продавшиеся рублицисты могут осуществлять шпионаж.например когда-то были сказки о "бмп за 20 тыс$", где вскрывался источник, откуда их поставляют. мне почему-то кажется что это был своеобразный подвид гуманитарки, может даже и натовского разлива (может и не от добра а просто экономия на утилизации).и те, кто поставлял, наверное были не очень рады что их засветили. россия может быть злопамятной. это основная проблема, а не то, наживались на них пашинские и т.д.