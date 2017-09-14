RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки грошей ви плануєте
витратити на випускний своєї...

Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:39

Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний вечір своєї дитини?

Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:40

Мой сын на выпускной не ходил, расходы ноль, что и другим советую, чё там делать. Ну был я на выпускном, какая лажа была, сбежали и пошли в кабак, мест не было, взяли бормотухи и в сквере распили. Может через многие годы по другому стало.
Попаданец
 
Повідомлень: 788
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 479, 480, 481
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4800 256037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 00:57
otg
Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
R2 » Чет 30 тра, 2019 19:18
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 19:18
R2
Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
R2 » Чет 30 тра, 2019 19:10
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 19:10
romiks2009

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6769)
31.05.2019 08:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.