Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний вечір своєї дитини?
Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:39
Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...
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Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:40
Мой сын на выпускной не ходил, расходы ноль, что и другим советую, чё там делать. Ну был я на выпускном, какая лажа была, сбежали и пошли в кабак, мест не было, взяли бормотухи и в сквере распили. Может через многие годы по другому стало.
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