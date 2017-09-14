RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки грошей ви плануєте
витратити на випускний своєї...

Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:39

Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний вечір своєї дитини?

Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:40

Мой сын на выпускной не ходил, расходы ноль, что и другим советую, чё там делать. Ну был я на выпускном, какая лажа была, сбежали и пошли в кабак, мест не было, взяли бормотухи и в сквере распили. Может через многие годы по другому стало.
Попаданец
 
Повідомлень: 789
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:25

Ох... Яка ж це маячня.
Наскільки порушені фін.стосунки в родині... :(

Бо за останнє століття надто вже роздули міф про [Материнский инстинкт] https://aboutwerber.com/read/encycloped ... z10-15.htm
А це, відповідно – зайвий і надмірний тиск і на жінку, і на сім'ю в цілому...

Крім того, втрачається розуміння того, що, насправді, дорослі не винні чогось там дітям. Що то діти мали би виплачувати витрати на вирощування (хоча би потім)!
От як це описав Тері Пратчет:
"
Правда
...
Вільям зітхнув.
- Мій батько часто повторював, що гноми здатні думати тільки про золото.
- Досить справедливо, - гном узяв ще порошку. – Але помилка в тому, що… Дивись: якщо людина здатна думати тільки про золото, вона – глитай. Якщо ж про золото думає гном, він – просто гном. Це інше. Як там ви називаєте чорношкірих людей, що мешкають в Гевандаленді?
- Я знаю, як їх називає батько, - сказав Вільям. – Але я називаю їх гевандалендцями.
- Справді? Гаразд. Кажуть, що серед них є плем’я, де чоловік перед весіллям повинен вбити леопарда й подарувати його шкуру нареченій. Знаєш про таке? Тут те саме. Гном для весілля повинен мати золото.
- Тобто… як посаг? Але я думав, що гноми не роблять різниці між…
- Авжеж, просто гноми, що бажають одружитися, викуповують одне одного у батьків.
- Викуповують?! – перепитав Вільям. – Як можна купувати мислячих істот?
- Бачиш? Знову непорозуміння через культурні відмінності. Хлопче, щоб виростити гнома до шлюбного віку, потрібні величезні гроші. Харчі, одяг, кольчуги… І це – рік за роком. Такі витрати потребують відшкодування. Крім того, інший гном отримує цінний здобуток. І його варто оплатити золотом. Або дорогоцінним камінням. Це традиція. Ти ж, мабуть, чув вираз «вартий стільки золота, скільки важить сам»? Звичайно, якщо гном працював на своїх батьків, це враховується при підбитті кінцевого балансу. Зрештою, той, хто довго відкладав своє весілля, може претендувати на повернення чималої плати… Якось ти дивно на мене дивишся.
- Просто у нас такі речі відбуваються по-іншому… - пролопотів Вільям.
Вернигора гостро подивився йому в очі.
- Та невже? І що ж ви використовуєте натомість?
- Ну… Мабуть, вдячність, - сказав Вільям.
Він дуже хотів, щоб ця розмова припинилася просто зараз. Вони заходили на тонкий лід.
- І в яких одиницях вона обчислюється?
- Ну… Власне, ні в яких…
- А чи не породжує це проблем?
- Іноді.
- Ось як. Що ж: ми теж знайомі зі вдячністю. Але наша традиція передбачає, що молодята починають спільне життя як… ґ’дарака… ну, вільними, нікому не зобов’язаними, без боргів, новими гномами. Тільки тоді їхні батьки мають повне право надати їм дорогоцінні весільні подарунки – значно дорожчі за посаг. Але це вже питання любові й поваги, а не стосунків боржника і кредитора… хоча мушу зазначити, що ці людські слова не найкраще відповідають тому, про що йдеться. Так чи інакше, це працює. Принаймні, останню тисячу років.
- Думаю, для людини все це звучить трохи… бездушно, - сказав Вільям.
Вернигора обдарував його ще одним пильним поглядом.
- Ти маєш на увазі – в порівнянні з великодушними методами, за допомогою яких дають лад своїм справам люди? – спитав він. – Можеш не відповідати. Так чи інакше, ми з Боддоні хочемо відкрити спільну шахту, і ми – дорогі гноми. Ми знаємо, як обробляти свинець, і ми подумали, що за рік-два господарювання увіб’ємось в колодочки.
"


А у людей :) – "маємо те, що маємо..." :(
І, як наслідок, – безглузде ставлення до дітей, до пенс.системи (а це 43.4% заплачених Вами податків, які, сумарно, перевищують власні чисті витрати! cost.ua ).

А все могло би бути значно простіше. Значно логічніше. Як то було впродовж тисячолітть – і у наших предків теж.
Дитина росте в борг. Її власний борг!
А потім віддає той борг... Причому, віддає не у колгоспну "солідарну пенс.систему" (її можна скасувати хоч зараз), – а напряму (за рахунок зменшення податків)...


А нині, коли майже всі вже платять картками, то можливим є ~точний підрахунок витрат і відповідних зобов'язань.

Та й захистити права старих людей законом – зовсім просто. Наприклад, у випадку підозр на насильницьку смерть (от, напр., чомусь не схоче "дітьо" платити борг...) – позбавляти те "дітьо" права на розмноження...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
Повідомлень: 664
З нами з: 24.08.10
Подякував: 59 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 482, 483, 484
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4833 258453
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 15:32
Sommer
Підвищення пенсій: кому і на скільки в липні збільшать...
R2 » Пон 10 чер, 2019 13:27
3 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 09:28
dankodan48
ID-паспорт: скільки коштує і як оформити 1, 2
R2 » Пон 19 бер, 2018 12:51
18 4502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 09:33
dzelenyanskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (871)
12.06.2019 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.