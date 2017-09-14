Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний вечір своєї дитини?
Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:39
Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей ви плануєте витратити на випускний своєї дитини? (опитування).
Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:40
Мой сын на выпускной не ходил, расходы ноль, что и другим советую, чё там делать. Ну был я на выпускном, какая лажа была, сбежали и пошли в кабак, мест не было, взяли бормотухи и в сквере распили. Может через многие годы по другому стало.
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:25
Ох... Яка ж це маячня.
Наскільки порушені фін.стосунки в родині...
Бо за останнє століття надто вже роздули міф про [Материнский инстинкт]
А це, відповідно – зайвий і надмірний тиск і на жінку, і на сім'ю в цілому...
Крім того, втрачається розуміння того, що, насправді, дорослі не винні чогось там дітям. Що то діти мали би виплачувати витрати на вирощування (хоча би потім)!
От як це описав Тері Пратчет:
А у людей – "маємо те, що маємо..."
І, як наслідок, – безглузде ставлення до дітей, до пенс.системи (а це 43.4% заплачених Вами податків, які, сумарно, перевищують власні чисті витрати! cost.ua ).
А все могло би бути значно простіше. Значно логічніше. Як то було впродовж тисячолітть – і у наших предків теж.
Дитина росте в борг. Її власний борг!
А потім віддає той борг... Причому, віддає не у колгоспну "солідарну пенс.систему" (її можна скасувати хоч зараз), – а напряму (за рахунок зменшення податків)...
А нині, коли майже всі вже платять картками, то можливим є ~точний підрахунок витрат і відповідних зобов'язань.
Та й захистити права старих людей законом – зовсім просто. Наприклад, у випадку підозр на насильницьку смерть (от, напр., чомусь не схоче "дітьо" платити борг...) – позбавляти те "дітьо" права на розмноження...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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