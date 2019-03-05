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Чехія ускладнює умови
надання громадянства

Чехія ускладнює умови надання громадянства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:57

Чехія ускладнює умови надання громадянства

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір зробити суворішими правила отримання громадянства країни, мотивуючи це міркуваннями безпеки.

Дивися повний текст Чехія ускладнює умови надання громадянства.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:57

складати іспит на знання чеської мови та реалій

Чехи молодці.
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