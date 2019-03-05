|
|
Чехія ускладнює умови надання громадянства
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір зробити суворішими правила отримання громадянства країни, мотивуючи це міркуваннями безпеки.
Дивися повний текст Чехія ускладнює умови надання громадянства
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89090
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:57
складати іспит на знання чеської мови та реалій
Чехи молодці.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|239
|
|
|4
|253
|
|
|2
|133
|