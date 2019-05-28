Для цього йому потрібна серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів.
Дивися повний текст Стало відомо, коли президент \"розбереться\" з тарифами для українців.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:43
Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли президент \"розбереться\" з тарифами для українців.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:57
"21 квітня кінець епохи бідності" - закінчилася? "прийде весна саджати будемо" - багато посадив? "війну треба закінчувати негайно" - закінчив?............
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:06
А ничего не поменялось . Кураторы те же. Max 15-20% светит Слуге народа 21 июля. Конечно, поживем - увидим.
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