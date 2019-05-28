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Стало відомо, коли президент
"розбереться" з тарифами...

Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:43

Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...

Пропонуємо до обговорення:
Для цього йому потрібна серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів.

Дивися повний текст Стало відомо, коли президент \"розбереться\" з тарифами для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:44

Повысит?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:57

"21 квітня кінець епохи бідності" - закінчилася? "прийде весна саджати будемо" - багато посадив? "війну треба закінчувати негайно" - закінчив?............
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:06

А ничего не поменялось . Кураторы те же. Max 15-20% светит Слуге народа 21 июля. Конечно, поживем - увидим.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:43

Заглянул в телик, послушал депутатов, которые позиционируют себя "досвідченими в політиці, які знаються на економіці".По их словам, вместо того, что-бы сесть (имеется ввиду, видимо, президентскую команду), спокойно обговорить непростое состояние экономики, возможный дефолт, занимаются каким-то шоу. У меня 2 простых вопроса:
1. чем вы занимались 5 лет?;
2. вы ж рассказывали, что мы "рухаємося, прискорюємося, реформуємося...".
Они или "не фильтруют базар", или имеют ввиду "замість того, щоб сісти, обговорити як будемо ділити потоки, хочуть все перекрити".
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