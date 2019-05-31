Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:01
до парламентских выборов можно очень много сделать через НКРЭКП если конечно есть желание что-то сделать...
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:19
И антимонопольный комитет.
Много не много, но некоторые шаги предпринять можно, здесь полностью с Вами согласен.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:23
Можно но сперва нужно разобраться с
"Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Регулятора" для начала.
Да и "Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Регулятор діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів." тоже не забывать.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:17
Ответ простой: как только разберется, так и повысит.
Так что молитесь, чтобы не разобрался и продолжал дальше играть с булавой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:05
Поражают те кто за него голосовал, веря исключительно вышеперечисленным лозунгам. Я голосовал за Порошенко, так как считаю его лучшим правителем Украины за последние 3 столетия. Как к словам Порошенко "домахивались" 73% нашей нации, что он не выполнил какие-либо обещания в силу различных причин, теперь думаю и у меня есть право "домахаться" так само к обещаниям комика, его за язык никто не тянул, бедность должна быть закончена 21 апреля, много посаженных должно быть до 31 мая и война должна быть закончена сразу в считанные дни после того как возьмет в руки булаву, из 3 основных обещаний - все 3 не выполнено, и не только в поставленные им самим сроки, но и через год все это тоже не будет выполнено!!!
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