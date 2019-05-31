Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...

sasch написав:

sumy4 написав: "21 квітня кінець епохи бідності" - закінчилася? "прийде весна саджати будемо" - багато посадив? "війну треба закінчувати негайно" - закінчив?............ "21 квітня кінець епохи бідності" - закінчилася? "прийде весна саджати будемо" - багато посадив? "війну треба закінчувати негайно" - закінчив?............

Вот иногда люди поражают мыслями которые они извергают наружу. Вы думали, что на следующий день после инаугурации вам скажут, что холодная вода стоит гривну, а горячая две, газ по 50 копеек и электроэнергия по 20? Если, хотя бы, остановится рост тарифов, это уже достижение. У нас последние 5 лет из стабильности было только то, что будет только дорожать. Или рассчитывали с понедельника на минималку в эквиваленте 1000 ЕВРО? А, вы думали, что за две недели соберут всю доказательную базу, передадут в наши неподкупные суды, они вынесут обязательно обвинительные приговоры, и даже депутатов, с неприкосновенностью, посадят. Вам сколько лет? То, что вы написали, пишите хотя бы через пол года, а лучше год.