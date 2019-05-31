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Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:01
до парламентских выборов можно очень много сделать через НКРЭКП если конечно есть желание что-то сделать...
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Vagabondo
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:19
Vagabondo написав:
до парламентских выборов можно очень много сделать через НКРЭКП если конечно есть желание что-то сделать...
И антимонопольный комитет.
Много не много, но некоторые шаги предпринять можно, здесь полностью с Вами согласен.
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ruvex
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:23
ruvex написав: Vagabondo написав:
до парламентских выборов можно очень много сделать через НКРЭКП если конечно есть желание что-то сделать...
И антимонопольный комитет.
Много не много, но некоторые шаги предпринять можно, здесь полностью с Вами согласен.
Можно но сперва нужно разобраться с
"Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Регулятора" для начала.
Да и "Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Регулятор діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів." тоже не забывать.
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Igorten
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:17
Ответ простой: как только разберется, так и повысит.
Так что молитесь, чтобы не разобрался и продолжал дальше играть с булавой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:05
sasch написав: sumy4 написав:
"21 квітня кінець епохи бідності" - закінчилася? "прийде весна саджати будемо" - багато посадив? "війну треба закінчувати негайно" - закінчив?............
Вот иногда люди поражают мыслями которые они извергают наружу. Вы думали, что на следующий день после инаугурации вам скажут, что холодная вода стоит гривну, а горячая две, газ по 50 копеек и электроэнергия по 20? Если, хотя бы, остановится рост тарифов, это уже достижение. У нас последние 5 лет из стабильности было только то, что будет только дорожать. Или рассчитывали с понедельника на минималку в эквиваленте 1000 ЕВРО? А, вы думали, что за две недели соберут всю доказательную базу, передадут в наши неподкупные суды, они вынесут обязательно обвинительные приговоры, и даже депутатов, с неприкосновенностью, посадят. Вам сколько лет? То, что вы написали, пишите хотя бы через пол года, а лучше год.
Поражают те кто за него голосовал, веря исключительно вышеперечисленным лозунгам. Я голосовал за Порошенко, так как считаю его лучшим правителем Украины за последние 3 столетия. Как к словам Порошенко "домахивались" 73% нашей нации, что он не выполнил какие-либо обещания в силу различных причин, теперь думаю и у меня есть право "домахаться" так само к обещаниям комика, его за язык никто не тянул, бедность должна быть закончена 21 апреля, много посаженных должно быть до 31 мая и война должна быть закончена сразу в считанные дни после того как возьмет в руки булаву, из 3 основных обещаний - все 3 не выполнено, и не только в поставленные им самим сроки, но и через год все это тоже не будет выполнено!!!
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sumy4
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:12
Igorten написав: sasch написав:
Вот иногда люди поражают мыслями которые они извергают наружу.
Ну что вы хотите, он эту мысль полтора месяца формировал, а теперь вы его вообще в ступор ввели, боюсь лишимся коллеги по форуму
Моя шкала ценностей не изменилась, хочу увидеть изменения в системе правосудия, это то что должен был сделать Порошенко со товарищами в первую очередь. Тарифы дело злободневное, но не главное. Начинать нужно с основ, с фундамента. Если Зеленский это не сделает, грош цена.
Можете за меня не переживать, ещё ни одному "члену зекоманды" в ступор меня не получилось ввести. А Зеленский этого не сделает, это мог бы в теории попытаться сделать Коломойский, но даже в теории "а оно ему надо?" - нет, вот и ответ на все теоретические деяния теперешнего "гаранта". Даже Ющенко на фоне Зе через пару лет будет казаться очень волевым человеком!
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Додано: Суб 01 чер, 2019 01:58
chipmunk написав: sasch написав:
То, что вы написали, пишите хотя бы через пол года, а лучше год.
О, нові відмазки. "Он еще не кенгурирован" - закінчилась
Бум сподіватись, що бакс таки підросте і комуналь також. Щоб зубожілі зеки вимерли...
Та да, конечно отмазки. Ведь за 10 дней столько всего можно успеть сделать
sumy4 написав:
"21 квітня кінець епохи бідності
" - закінчилася?
(Экономика
, это чистая парафия правительства- а там "винницкий кобзон" 3 года номера показывает
)
"прийде весна саджати
будемо" - багато посадив?
(Садит суд, а обвиняет прокурор
- а там Луценко, который, неожиданно, "не держится" за должность
)
"війну треба закінчувати негайно" - закінчив?..
( треба
. Или у вас иное мнение? К тому же, даже недели еще не прошло, а все до единого от-петины типа"переговорщики" с кремлем, как тараканы разбежались, открыто саботируя процесс - так что, не тому президенту "предъявляете".
Или ему лично ехать на переговоры с путиным? Так челядь дона педро первыми начнет обмазывать какахами Зеленского за это, при этом забывая, что их бох, и лично и по телефону, многократно и регулярно, не гнушался общаться с кремлевским грэмлином).
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