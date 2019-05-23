RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні вводиться
автоматичний арешт рахунків...

В Україні вводиться автоматичний арешт рахунків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:44

В Україні вводиться автоматичний арешт рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Постанови про арешт коштів будуть доступні для завантаження банками в день їх формування.

Дивися повний текст В Україні вводиться автоматичний арешт рахунків боржників з аліментів: що відомо.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89093
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:44

Да нет у них никаких счетов.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20558
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2023 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lwa і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...
R2 » Чет 30 тра, 2019 21:11
4 102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 07:47
Попаданец
В Україні хочуть запровадити нові військові звання
R2 » Чет 30 тра, 2019 18:11
3 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 07:33
0mage0
В Україні перерахують прожитковий мінімум
R2 » Чет 23 тра, 2019 11:29
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 20:51
Vagabondo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13535)
31.05.2019 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.