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В Україні вводиться автоматичний арешт рахунків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:44
Пропонуємо до обговорення:
Постанови про арешт коштів будуть доступні для завантаження банками в день їх формування.
Дивися повний текст В Україні вводиться автоматичний арешт рахунків боржників з аліментів: що відомо
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:44
Да нет у них никаких счетов.
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