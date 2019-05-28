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Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Для цього йому потрібна серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів.
Дивися повний текст Стало відомо, коли президент \"розбереться\" з тарифами для українців
.
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