RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли президент
"розбереться" з тарифами...

Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:52

Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...

Пропонуємо до обговорення:
Для цього йому потрібна серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів.

Дивися повний текст Стало відомо, коли президент \"розбереться\" з тарифами для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89093
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lwa і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 09:43
3 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 10:06
ygn
Стало відомо, скільки українці витрачають на їжу 1, 2, 3
R2 » Вів 28 тра, 2019 14:34
28 1271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 09:58
nalim
"Київстар" перевірять через скарги на послугу...
R2 » Чет 30 тра, 2019 08:54
8 247
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 05:41
Hayter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13535)
31.05.2019 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.