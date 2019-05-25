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Аеропорт Бориспіль тимчасово
знизив розцінки в новому...

Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:02

Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт "Бориспіль" тимчасово знизив ціну на стоянку автомобілів біля терміналу D до 1 гривні за годину або до 24 гривень за добу.

Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому паркінгу терміналу D.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03

В чем смысл? Дешевле на такси в Борисполь приехать. Совсем с ума посходили
fadykstas
 
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