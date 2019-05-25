Аеропорт "Бориспіль" тимчасово знизив ціну на стоянку автомобілів біля терміналу D до 1 гривні за годину або до 24 гривень за добу.
Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому паркінгу терміналу D.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:02
Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому...
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Дивися повний текст Аеропорт Бориспіль тимчасово знизив розцінки в новому паркінгу терміналу D.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:03
В чем смысл? Дешевле на такси в Борисполь приехать. Совсем с ума посходили
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