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Україна почала підготовку до безвізу з Мексикою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Мексика почали підготовку до запровадження безвізового режиму між країнами.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:05
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