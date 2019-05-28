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Україна почала підготовку
до безвізу з Мексикою

Україна почала підготовку до безвізу з Мексикою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:05

Україна почала підготовку до безвізу з Мексикою

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Мексика почали підготовку до запровадження безвізового режиму між країнами.

Дивися повний текст Україна почала підготовку до безвізу з Мексикою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:05

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