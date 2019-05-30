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Верховний суд відмовився арештовувати майно "дочок"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відмовився скасовувати ухвали судів нижчої інстанції, якими були зняті арешти з майна "дочок" російських державних банків "Сбербанк", "Промінвестбанк" та ВТБ.
Дивися повний текст Верховний суд відмовився арештовувати майно \"дочок\" російських банків
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