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Верховний суд відмовився арештовувати
майно "дочок"...

Верховний суд відмовився арештовувати майно "дочок"...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:29

Верховний суд відмовився арештовувати майно "дочок"...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відмовився скасовувати ухвали судів нижчої інстанції, якими були зняті арешти з майна "дочок" російських державних банків "Сбербанк", "Промінвестбанк" та ВТБ.

Дивися повний текст Верховний суд відмовився арештовувати майно \"дочок\" російських банків.
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