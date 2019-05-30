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У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво нового Шулявського шляхопроводу йде за графіком.
Дивися повний текст У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:28
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