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У Кличка розповіли, коли
відкриють Шулявський міст

У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:28

У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво нового Шулявського шляхопроводу йде за графіком.

Дивися повний текст У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст.
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