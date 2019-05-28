Це може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.
Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41
Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41
ну всё.
Щас хомячки достанут из матрасов свои зеленые бумажки, поменяют в прихват24 и в ОВГЗ всей котлетой.
)))))
да и еще курс сладенький - по целых 26.65 на сейчас можно сдать, не то что 26.2 пару недель назад. Надо успеть в последний вагон
|