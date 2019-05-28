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Українці можуть купувати цінні
папери онлайн через Приват24

Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41

Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Це може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.

Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41

ну всё.
Щас хомячки достанут из матрасов свои зеленые бумажки, поменяют в прихват24 и в ОВГЗ всей котлетой.
)))))

:lol: :lol:

да и еще курс сладенький - по целых 26.65 на сейчас можно сдать, не то что 26.2 пару недель назад. Надо успеть в последний вагон
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:25

Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива

горячая линия приват банка сказала что порог входа как был так и есть 40 000 доларов США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:36

Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива

Интересно, кого обозвали мелкими физическими лицами? Детей что ли? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:42

Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива

я ж говорю новость НЕ точная, то есть покупать Оналйн МОЖНО !!! но порог входа тот же 40000 долларов США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:27

“Наприклад, якщо кожен другий користувач Приват24 купить по одній гривневій облігації, то сума досягне 4,5 млрд грн”

вот как они это посчитали?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:35

  uaprofi написав:
“Наприклад, якщо кожен другий користувач Приват24 купить по одній гривневій облігації, то сума досягне 4,5 млрд грн”

вот как они это посчитали?

Количество пользователей разделили на 2 и умножили на 1000 (номинальная стоимость одной облигации).
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:52

  Сибарит написав:Количество пользователей разделили на 2 и умножили на 1000 (номинальная стоимость одной облигации).


а шо можно купить одну облигацию?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:46

  uaprofi написав:
  Сибарит написав:Количество пользователей разделили на 2 и умножили на 1000 (номинальная стоимость одной облигации).


а шо можно купить одну облигацию?

дык НИЗЯ ! потому и новость г***о
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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