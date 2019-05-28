Це може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.
Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41
Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:41
ну всё.
Щас хомячки достанут из матрасов свои зеленые бумажки, поменяют в прихват24 и в ОВГЗ всей котлетой.
)))))
да и еще курс сладенький - по целых 26.65 на сейчас можно сдать, не то что 26.2 пару недель назад. Надо успеть в последний вагон
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:25
Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива
горячая линия приват банка сказала что порог входа как был так и есть 40 000 доларов США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:36
Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива
Интересно, кого обозвали мелкими физическими лицами? Детей что ли?
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:42
Re: Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Прива
я ж говорю новость НЕ точная, то есть покупать Оналйн МОЖНО !!! но порог входа тот же 40000 долларов США
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:27
вот как они это посчитали?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:35
Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:52
а шо можно купить одну облигацию?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:46
дык НИЗЯ ! потому и новость г***о
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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