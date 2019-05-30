Компанія "Міжнародні лінії України" (МАУ) закінчила 2018 рік з величезним збитком - 2,7 млрд гривень, зараз авіакомпанія винна "Украероруху" 476 млн гривень.
Дивися повний текст МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42
МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42
"Она пояснила, что эта разница возникла потому, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высоки."
А что так можно ? :)
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