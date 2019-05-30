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МАУ заборгувала Україні
476 мільйонів гривень

МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42

МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Міжнародні лінії України" (МАУ) закінчила 2018 рік з величезним збитком - 2,7 млрд гривень, зараз авіакомпанія винна "Украероруху" 476 млн гривень.

Дивися повний текст МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42

"Она пояснила, что эта разница возникла потому, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высоки."

А что так можно ? :)
Igorten
 
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