МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Міжнародні лінії України" (МАУ) закінчила 2018 рік з величезним збитком - 2,7 млрд гривень, зараз авіакомпанія винна "Украероруху" 476 млн гривень.
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МАУ заборгувала Україні 476 мільйонів гривень
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:42
"Она пояснила, что эта разница возникла потому, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высоки."
А что так можно ? :)
Igorten
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:25
Нехай МАУ проголосить дефолт...
Duke
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:36
Duke написав:
Нехай МАУ проголосить дефолт...
Ну тогда мы денег точно не увидим. Вопрос в другом кто и почему позволил накопиться такому долгу. Почему им просто не перекрыли кислород ? Ведь мы все прекрасно знаем, что с ростом долга желание его отдавать убывает пропорционально.
Igorten
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:38
Igorten написав: Duke написав:
Нехай МАУ проголосить дефолт...
Ну тогда мы денег точно не увидим. Вопрос в другом кто и почему позволил накопиться такому долгу. Почему им просто не перекрыли кислород ? Ведь мы все прекрасно знаем, что с ростом долга желание его отдавать убывает пропорционально.
По закону нельзя
Vint
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:42
Vint написав:
По закону нельзя
Я давно подозревал, что с законами в нашей стране что то не так
Чем ты крупнее и богаче тем больше возможностей у тебя потреблять и не платить ...
Igorten
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:49
Все долги простить, это же компания того-кого-надо.
Sommer
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:51
Sommer написав:
Все долги простить, это же компания того-кого-надо.
https://ua24ua.net/ukraeroruh-ugrogaet- ... h-uslugah/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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