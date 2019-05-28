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Українці можуть купувати цінні
папери онлайн через Приват24

Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:04

Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Це може забезпечити приплив мільярдів коштів на ринок ОВДП від дрібних фізичних осіб.

Дивися повний текст Українці можуть купувати цінні папери онлайн через Приват24.
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