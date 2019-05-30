RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Даеш ОВДП в АльфаМобайл

Даеш ОВДП в АльфаМобайл
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:13

Даеш ОВДП в АльфаМобайл

Инересно, готовит ли Альфа конкурентную ответку Приват24, в части покупки и торговли ОВДП для физ лиц?
Таки все ринулись в ОВДП, если в АльфаМобайл появится такой функционал, только заводи денюжку.
joik
 
Повідомлень: 71
З нами з: 24.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:20

  joik написав:Инересно, готовит ли Альфа конкурентную ответку Приват24, в части покупки и торговли ОВДП для физ лиц?
Таки все ринулись в ОВДП, если в АльфаМобайл появится такой функционал, только заводи денюжку.


Где это у примата есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 655
З нами з: 22.12.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Stringer і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71559)
31.05.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.