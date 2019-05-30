Инересно, готовит ли Альфа конкурентную ответку Приват24, в части покупки и торговли ОВДП для физ лиц?
Таки все ринулись в ОВДП, если в АльфаМобайл появится такой функционал, только заводи денюжку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:13
Даеш ОВДП в АльфаМобайл
Инересно, готовит ли Альфа конкурентную ответку Приват24, в части покупки и торговли ОВДП для физ лиц?
Таки все ринулись в ОВДП, если в АльфаМобайл появится такой функционал, только заводи денюжку.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:20
Где это у примата есть?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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