Данилюк нагадав, що йдеться не лише про гроші.
Дивися повний текст В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо транзит газу припиниться.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:49
В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо транзит газу припиниться.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:49
Ради того, щоб Україна не позбулася статусу транзитера і 3 млрд доларів доходів від транзиту газу, я, як патріот готовий проголосувати на референдумі за російську мову в статусі державної. Впевнений, що більшість тут мене підтримає. Можна і одну валюту запровадити, зекономиться на виробництві гривні. І за рублі газ усе-таки буде дешевше для пересічних.
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