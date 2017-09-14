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В РНБО підрахували, скільки
втратить Україна, якщо...

В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:49

В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Данилюк нагадав, що йдеться не лише про гроші.

Дивися повний текст В РНБО підрахували, скільки втратить Україна, якщо транзит газу припиниться.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 15:49

Ради того, щоб Україна не позбулася статусу транзитера і 3 млрд доларів доходів від транзиту газу, я, як патріот готовий проголосувати на референдумі за російську мову в статусі державної. Впевнений, що більшість тут мене підтримає. Можна і одну валюту запровадити, зекономиться на виробництві гривні. І за рублі газ усе-таки буде дешевше для пересічних.
awant
 
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