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П'ять випадків, коли автоцивілка не покриє витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Страхова компанія не завжди бере на себе витрати за ремонт "чужого" авто під час аварії.
Дивися повний текст П'ять випадків, коли автоцивілка не покриє витрати на ремонт авто
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:18
Автогражданка никогда не покроет все расходы на ремонт.
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