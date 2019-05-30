RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
П'ять випадків, коли автоцивілка
не покриє витрати на...

П'ять випадків, коли автоцивілка не покриє витрати на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:17

П'ять випадків, коли автоцивілка не покриє витрати на...

Пропонуємо до обговорення:
Страхова компанія не завжди бере на себе витрати за ремонт "чужого" авто під час аварії.

Дивися повний текст П'ять випадків, коли автоцивілка не покриє витрати на ремонт авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89104
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:18

Автогражданка никогда не покроет все расходы на ремонт.
napn778
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами... 1, 2
R2 » П'ят 31 тра, 2019 09:43
12 347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 15:23
Igorten
У Кличка розповіли, коли відкриють Шулявський міст
R2 » П'ят 31 тра, 2019 14:28
1 27
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 14:28
Webracer
Стало відомо, коли президент "розбереться" з тарифами...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 09:52
0 18
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 09:52
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.