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Пенсії в Україні: назвали умову
дострокового виходу на...

Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:22

Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні жінки виходять на заслужений відпочинок в 55 років, а чоловіки - в 60 років, якщо наявний страховий стаж від 26 років.

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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:22

"Других исключения для досрочного выхода на пенсию в Украине нет."?
Гониво чистой воды!
Пример: Берём Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" и читаем статью 55 "Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення"
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