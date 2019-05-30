В Україні жінки виходять на заслужений відпочинок в 55 років, а чоловіки - в 60 років, якщо наявний страховий стаж від 26 років.
Дивися повний текст Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на заслужений відпочинок.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:22
Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на заслужений відпочинок.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:22
"Других исключения для досрочного выхода на пенсию в Украине нет."?
Гониво чистой воды!
Пример: Берём Закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" и читаем статью 55 "Умови надання пенсій за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення"
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