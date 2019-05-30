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У "Кварталі" розповіли, чи отримуватиме Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський на час свого президентства отримуватиме, окрім державної зарплатні, дохід від продуктів студії "Квартал 95", які продають за кордон.
Дивися повний текст У \"Кварталі\" розповіли, чи отримуватиме Зеленський прибуток від компанії за час президенства
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:39
Стыдно , когда Президент страны получает 30 тысяч гривен, а никчемный глава Нефтегаза - миллионы. Порошенковская пропаганда работает.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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