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Портова галузь України залучить
в найближчі кілька років...

Портова галузь України залучить в найближчі кілька років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:52

Портова галузь України залучить в найближчі кілька років...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України за даними останньої звітності, становив щонайменше 1,7 млрд доларів США, що дорівнює 2 % внутрішнього валового продукту країни.

Дивися повний текст Портова галузь України залучить в найближчі кілька років мільярд доларів інвестицій, - Омелян.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:52

уберите уже єтого сумасшедшего клона илона маска
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