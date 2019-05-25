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Портова галузь України залучить в найближчі кілька років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України за даними останньої звітності, становив щонайменше 1,7 млрд доларів США, що дорівнює 2 % внутрішнього валового продукту країни.
Дивися повний текст Портова галузь України залучить в найближчі кілька років мільярд доларів інвестицій, - Омелян
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:52
уберите уже єтого сумасшедшего клона илона маска
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