Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів (в еквіваленті), а по курсу Національного банку це близько 11700 грн.
Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20
В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20
по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
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