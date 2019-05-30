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В уряді назвали середню
зарплату в приватному секторі

В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20

В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів (в еквіваленті), а по курсу Національного банку це близько 11700 грн.

Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20

по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
galex
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