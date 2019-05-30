Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів (в еквіваленті), а по курсу Національного банку це близько 11700 грн.
Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20
В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20
по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:46
Петя к этой цифре никаким боком. Это надо сказать спасибо заробитчанам. Они уезжают, тем самым уменьшают количество претендентов на ту или иную работу, по этому работодателю приходится увеличивать ЗП, дабы бизнес фунциклировал хоть как то. Да и с бизнесом они врут. По прежнему бизнес очень далек к тому что было в 2013-м, а уж тем более в 2008-м, а многие вообще упали и не поднялись.
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