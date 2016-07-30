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В уряді назвали середню
зарплату в приватному секторі

В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20

В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів (в еквіваленті), а по курсу Національного банку це близько 11700 грн.

Дивися повний текст В уряді назвали середню зарплату в приватному секторі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:20

по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
galex
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:46

  galex написав:по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
Петя к этой цифре никаким боком. Это надо сказать спасибо заробитчанам. Они уезжают, тем самым уменьшают количество претендентов на ту или иную работу, по этому работодателю приходится увеличивать ЗП, дабы бизнес фунциклировал хоть как то. Да и с бизнесом они врут. По прежнему бизнес очень далек к тому что было в 2013-м, а уж тем более в 2008-м, а многие вообще упали и не поднялись.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 00:42

  otg написав:
  galex написав:по 20-22% в год.
если Зе хотя бы наполовину сохранит этот рост, уже молодец. страна на правильном пути, главное - не напортачить. пороху респект - лучший президент в истории. хотя не буду сильно против если зеленский покажет себя еще круче
Петя к этой цифре никаким боком. Это надо сказать спасибо заробитчанам. Они уезжают, тем самым уменьшают количество претендентов на ту или иную работу, по этому работодателю приходится увеличивать ЗП, дабы бизнес фунциклировал хоть как то. Да и с бизнесом они врут. По прежнему бизнес очень далек к тому что было в 2013-м, а уж тем более в 2008-м, а многие вообще упали и не поднялись.


доля заслуги есть - свою часть дела он более-менее выполнил. скажем так, его кадровая политика, мягко говоря, небезупречна, однако в критических точках удалось не дать произойти процессам, которые бы превратили рост в падение.

по заробитчанам - все не так просто. основная мотивация была уезжать у тех, кто не мог найти работу либо получали слишком малые зарплаты.
по остальному - это смотря что считать бизнесом и чем вы замеряете уровни и падения.

после 2008 развалилась компания, где я работал. это был импортер и основная причина заключалась в перенасыщении рынка, в итоге конкурирующие фирмы балансировали на тоненьком слое минимальной рентабельности, некоторые провалились. что неудивительно, т.к. грубо говоря импорт это достаточно примитивная деятельность, соответственно много желающих.
куда сложнее произвести здесь то, что можно продавать в "первом мире" - здесь не нужно бояться внутренней конкуренции, но это умеет уже не каждый.

в общем, многие из тех, кто упали - далеко не те, о которых стоит жалеть.

что до зарплат - если бизнес еще может тянуть, выплачивая работникам 50-70$ но 150$ это уже много и он не тянет, то такой бизнес нафиг не нужен.

ну и давайте по справедливости - 2008 жили за счет набора долгов, ударил кризис неплатежей, "кредитную линию" урезали, что ударило уже внутри страны.
2013 - жили за счет проедания ранее накопленной подушки резервов.
бакс по 8 в 2012-13 - это как тот же социализм. который неизбежно проваливается потому что у социалистов заканчиваются чужие деньги.

в общем, временно шиковали не по средствам. украинцы потребляли рекордные количества иностранных машин, сами при этом не производя товаров на экспорт на такие же суммы
galex
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