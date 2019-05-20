Китайська компанія Huawei деякий час назад розпорядилася про відправку своїх американських співробітників, які працювали в КНР, назад на батьківщину.
Дивися повний текст Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з Китаю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27
Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з Китаю.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27
Этим китаезам американцы дали технологии в свое время а они еще возникают.
|