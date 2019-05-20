Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з...

Додано: Суб 01 чер, 2019 18:47

Неправильная стратегия. Залупаться на штаты могут только нищеброды типа КНДР. Жаль что Хуавей госкомпания, могли бы ещё пожить. Но Винни-пух скорее пустит её по ветру, чем как Мейзу, в своё время, перестанет выёбываться и уберёт подслушку со своих гаджетов.

Кто не пьёт, тот не рискует.