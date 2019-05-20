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Huawei вислала всіх своїх
американських співробітників з...

Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27

Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei деякий час назад розпорядилася про відправку своїх американських співробітників, які працювали в КНР, назад на батьківщину.

Дивися повний текст Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27

Этим китаезам американцы дали технологии в свое время а они еще возникают.
swtorukr1
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:10

А вы ниче не путаете?
Когда, какие и на каких условиях технологии дали амеры китаям?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:47

Re: Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з

Неправильная стратегия. Залупаться на штаты могут только нищеброды типа КНДР. Жаль что Хуавей госкомпания, могли бы ещё пожить. Но Винни-пух скорее пустит её по ветру, чем как Мейзу, в своё время, перестанет выёбываться и уберёт подслушку со своих гаджетов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:12

  Фантом написав:Неправильная стратегия. Залупаться на штаты могут только нищеброды типа КНДР.


Есть такое понятие как нерыночные методы конкурентной борьбы. Возможно, я что-то пропустил, но, вроде, в устройствах Huawei не было замечено каких-то встроенных средств снятия информации? Поэтому, с одной стороны, санкции со стороны США китайцами воспринимаются именно как давление на конкурента, а с другой - нет четких критериев, которые позволили бы сказать: "мы сделали вот это и это, отменяйте санкции".
Поэтому реакция Китая достаточно логична - возможно, где-то за кулисами они ведут переговоры со США, но публично они заявляют о своей невиновности и о том, что санкции необоснованны.
PasserBy
 
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