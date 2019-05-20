Китайська компанія Huawei деякий час назад розпорядилася про відправку своїх американських співробітників, які працювали в КНР, назад на батьківщину.
Дивися повний текст Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з Китаю.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27
Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з Китаю.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:27
Этим китаезам американцы дали технологии в свое время а они еще возникают.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:10
А вы ниче не путаете?
Когда, какие и на каких условиях технологии дали амеры китаям?
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:47
Re: Huawei вислала всіх своїх американських співробітників з
Неправильная стратегия. Залупаться на штаты могут только нищеброды типа КНДР. Жаль что Хуавей госкомпания, могли бы ещё пожить. Но Винни-пух скорее пустит её по ветру, чем как Мейзу, в своё время, перестанет выёбываться и уберёт подслушку со своих гаджетов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 20:12
Есть такое понятие как нерыночные методы конкурентной борьбы. Возможно, я что-то пропустил, но, вроде, в устройствах Huawei не было замечено каких-то встроенных средств снятия информации? Поэтому, с одной стороны, санкции со стороны США китайцами воспринимаются именно как давление на конкурента, а с другой - нет четких критериев, которые позволили бы сказать: "мы сделали вот это и это, отменяйте санкции".
Поэтому реакция Китая достаточно логична - возможно, где-то за кулисами они ведут переговоры со США, но публично они заявляют о своей невиновности и о том, что санкции необоснованны.
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