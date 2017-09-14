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В Укравтодорі розповіли, скільки
коштує квадратний метр...

В Укравтодорі розповіли, скільки коштує квадратний метр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:36

В Укравтодорі розповіли, скільки коштує квадратний метр...

Пропонуємо до обговорення:
Аварійний (ямковий) ремонт - вимушена необхідність, зважаючи на великі обсяги ураженості українських доріг.

Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли, скільки коштує квадратний метр ямкового ремонту.
R2
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