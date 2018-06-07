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Додано: Суб 01 чер, 2019 00:26
Митний «відстій»: порушень при перевірці вантажів «Градолії»
Продукцію компанії «ГРАДОЛІЯ», яку затримали під час проходження митного контролю спочатку в Кропивницькому, а потім в Одесі, вже відвантажили на судно. Наразі порушень митниками не знайдено. Однак компанія підраховує збитки й звернулася до Президента України, Прем’єр-міністра, Державного бюро розслідувань. В Кіровоградській митниці ДФС області запевняють, що працівники лише виконували свою роботу. Водночас керівництво «ГРАДОЛІЇ» іншої думки.
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