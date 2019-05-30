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Україна забезпечує себе
горіхами тільки на 10%

Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 07:07

Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року Україна забезпечує себе горіхами лише на 10%, решта 90% - імпортуються з інших країн.

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R2
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Как не читаешь и там все уникально и сям. А лыжи почему-то не едут. Может салом смазать?
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 07:26

Re: Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%

Наверно это данные по продаже орехов через торговые сети, без учёта выращенных и реализованных орехов в частных хозяйствах. Например, в 2018 году у мох соседей был такой урожай на даче, что и меня обеспечили на год.
avk
 
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