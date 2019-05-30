За підсумками 2018 року Україна забезпечує себе горіхами лише на 10%, решта 90% - імпортуються з інших країн.
Дивися повний текст Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 07:07
Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%
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Дивися повний текст Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%.
Додано: Суб 01 чер, 2019 07:07
Как не читаешь и там все уникально и сям. А лыжи почему-то не едут. Может салом смазать?
Додано: Суб 01 чер, 2019 07:26
Re: Україна забезпечує себе горіхами тільки на 10%
Наверно это данные по продаже орехов через торговые сети, без учёта выращенных и реализованных орехов в частных хозяйствах. Например, в 2018 году у мох соседей был такой урожай на даче, что и меня обеспечили на год.
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