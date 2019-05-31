Біля селища Ясногірка в Краматорську закінчили монтаж першої вітроенергетичної установки (ВЕУ) потужністю 4,5 МВт.
Дивися повний текст Під Краматорськом змонтували найбільшу в Україні вітроенергетичну установку.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 08:37
Під Краматорськом змонтували найбільшу в Україні...
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Дивися повний текст Під Краматорськом змонтували найбільшу в Україні вітроенергетичну установку.
Додано: Суб 01 чер, 2019 08:37
75 метрів - нічого собі, це як 24-поверхова "свічка". І три таких крутяться. Масштабно.
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