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Під Краматорськом змонтували
найбільшу в Україні...

Під Краматорськом змонтували найбільшу в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 08:37

Під Краматорськом змонтували найбільшу в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Біля селища Ясногірка в Краматорську закінчили монтаж першої вітроенергетичної установки (ВЕУ) потужністю 4,5 МВт.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 08:37

75 метрів - нічого собі, це як 24-поверхова "свічка". І три таких крутяться. Масштабно.
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