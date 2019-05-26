У найближчі 3 місяці деякі з нових законів набудуть чинності - і в житті українців з'являться нововведення.
Дивися повний текст Які зміни чекають на українців у перший місяць літа.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:02
Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
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Дивися повний текст Які зміни чекають на українців у перший місяць літа.
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:15
p_a_l ти живеш в Державі, отже це твій обов'язок - захищати її та сплачувати податки (а також контролювати чиновників).
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:35
"Изменения, что ждут" как-то по-селянски что ли. Правильнее "изменения, которые ждут"
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