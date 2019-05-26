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Які зміни чекають на українців
у перший місяць літа

Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:02

Які зміни чекають на українців у перший місяць літа

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі 3 місяці деякі з нових законів набудуть чинності - і в житті українців з'являться нововведення.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:15

p_a_l ти живеш в Державі, отже це твій обов'язок - захищати її та сплачувати податки (а також контролювати чиновників).
eRu
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:35

"Изменения, что ждут" как-то по-селянски что ли. Правильнее "изменения, которые ждут"
summacut
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