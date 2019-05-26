У найближчі 3 місяці деякі з нових законів набудуть чинності - і в житті українців з'являться нововведення.
Дивися повний текст Які зміни чекають на українців у перший місяць літа.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:02
Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які зміни чекають на українців у перший місяць літа.
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:15
p_a_l ти живеш в Державі, отже це твій обов'язок - захищати її та сплачувати податки (а також контролювати чиновників).
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:35
"Изменения, что ждут" как-то по-селянски что ли. Правильнее "изменения, которые ждут"
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:32
Re: Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
summacut, як розуміти слова "как-то по-селянски" ? Це прояв зневаги до мені подібних? Я живу в селі і розмовляю мовою цієї країни.
Додано: Суб 01 чер, 2019 15:18
"В июне Укрзализныця начнет эксперимент — из вагонов заберут ковровые дорожки. Если пассажиры будут довольны, то полы оставят голыми навсегда. "
ого
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:53
Re: Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
Очередные повышения без улучшений и бесконечные эксперименты.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:27
для этого есть соответствующие органы, а если они не справляются, то тогда вопрос - зачем платить налоги на их содержание.
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