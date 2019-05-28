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ІнАУ попросила Зеленського
втрутитися в ситуацію з...

ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13

ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Минуло більше місяця з моменту обшуку, в результаті якого компанія Finance.ua позбулася серверів і робочих комп'ютерів.

Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13

Шановні члени асоціації! Ви правда думаєте що він вам допоможе і "порішає" вашу проблему? Ви ж бачите його "команду"? Вони в цьому щось шарять чи комусь співчувають?
babyka
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