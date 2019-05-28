Минуло більше місяця з моменту обшуку, в результаті якого компанія Finance.ua позбулася серверів і робочих комп'ютерів.
Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13
ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ІнАУ попросила Зеленського втрутитися в ситуацію з незаконним обшуком у Finance.ua.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:13
Шановні члени асоціації! Ви правда думаєте що він вам допоможе і "порішає" вашу проблему? Ви ж бачите його "команду"? Вони в цьому щось шарять чи комусь співчувають?
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