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Влада назвала основну
причину пробок у містах

Влада назвала основну причину пробок у містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:14

Влада назвала основну причину пробок у містах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КП «Центр безпеки дорожнього руху».

Дивися повний текст Влада назвала основну причину пробок у містах.
R2
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