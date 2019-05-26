У вересні-жовтні 2019 року на українському ринку електроенергії може початися масштабна криза.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після зростання тарифів.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:28
Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після...
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Дивися повний текст Експерт спрогнозував кризу на ринку електроенергії після зростання тарифів.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:29
Кризис же будет через 2-3месяца,а за это время можно столько накосить "бабла" по завышенным тарифам.Вот в этом и смысл реформирования энергетики для сегодняшних барыг.
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